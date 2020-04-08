Бывший защитник «Ливерпуля» Риисе попал в ДТП и находится в больнице

Экс-футболист сборной Норвегии Йон-Арне Риисе попал в аварию. Согласно источнику, инцидент произошел во вторник, 7 апреля. Бывший защитник «Ливерпуля» не справился с управлением и врезался в ограждение.
В салоне его автомобиля также находилась 19-летняя дочь Ариана. Отмечается, что по приезду полицейских они находились в сознании и были отправлены в больницу. Другие детали случившегося не уточняются.
Напомним, Риисе выступал за «Ливерпуль» с 2001 по 2008 год. В его активе 348 матчей, 31 гол и 16 голевых передач. В составе английского клуба он выиграл 7 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.
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