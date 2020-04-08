Источник: Шюррле не собирается переходить в «Бешикташ» Об этом сообщает 4-4-2.com.

Хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле не рассматривает вариант с переездом в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что немец, принадлежащий дортмундской «Боруссии», покинет российский клуб этим летом. Как известно, он выступает за красно-белых на правах аренды.

Отмечается, что «шмели» предложили его услуги турецкой команде. В клубе проявили заинтересованность, однако, Шюррле отказался вести переговоры.

Добавим, что полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2019 года. На данный момент 29-летний хавбек отыграл 18 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых паса.