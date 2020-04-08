«Барселона» заинтересована в переходе голкипера «Аякса» Вратарь «Аякса» Андре Онана в ближайшее трансферное окно может пополнить состав «Барселоны».

По информации Sport.es, в каталонской команде считают, что Онана сможет заменить Марка-Андре Тер Штегена, если немецкий голкипер решит в ближайшее время покинуть «Барселону».

Напомним, что Онана является воспитанником «Барселоны», однако смог проявить себя только в голландской команде, куда перешел в январе 2015 года за 150 тысяч евро.

Добавим, что 24-летний камерунский голкипер провел 178 матчей за «Аякс» и пропустил в них 158 мячей.

Немецкий портал transfermarkt оценивает стоимость перехода голкипера в 36 миллионов евро.