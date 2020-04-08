Смолов раскрыл подробности своего «побега» из «Сельты» Арендованный «Сельтой» нападающий «Локомотива» Федор Смолов пообщался с Александром Кержаковым в прямом эфире инстаграма.

«Ты в Москве? Был знаменитый перелет?» - спросил Смолова Кержаков. «Был, - ответил Федор. - Долетел до Минска, там тепло, встретили в аэропорту врачи. Потом с водителем поехал до российской границы. На ходу заполнил анкету, приняв обязательство покинуть территорию Белоруссии в течение 48 часов. Кстати, я летел в шапке. Когда снял и померили температуру, доктор сказал, что высоковата. Испугался. Потом перемерили. Оказалось, все нормально».

Напомним, Смолов недавно покинул Виго, где несколько недель находился на карантине. По его словам, он согласова свой отъезд с клубом. Однако Смолов нарушил требования испанской лиги для легионеров, поэтому к нему наверняка будут применены санкции.