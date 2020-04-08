Кержаков - Смолову: Выглядишь на 38-39, похож на Бората Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков пообщался в прямом эфире своего инстаграма с форвардом «Сельты» Федором Смоловым.

В ходе разговора Кержаков постоянно называл Смолова «Борат». Пользователи инстаграма, не расслышав окончание, сделали замечание: мол, надо говорить не «бор», а «бро». На что Кержаков ответил, что это не привычное обращение, а отсыл к фильму про Бората Сагдиева - сыгранного Сашей Бароном Коэном юмористического персонажа, на которого сейчас, по мнению экс-зенитовца, похож Смолов со своей щетиной. «Выглядишь на 38-39, старше меня», - заметил Кержаков. «Да, не бреюсь на удачу», - отшутился Смолов.

Напомним, не так давно принадлежащий «Локомотиву» нападающий покинул Виго и переместился в Москву - с разрешения «Сельты», но в обход ограничений, введенных на период карантина испанской лигой. Скорее всего, за это к Смолову будут применены санкции.