Динамовцы продолжают помогать москвичам На средства, собранные футболистами московского «Динамо», ранее с помощью руководства клуба было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского.

Благотворительная акция получила продолжение. На этот раз на пожертвованные игроками команды деньги была приобретена партия антисептических гелей Sanitelle, около 11 тысяч единиц.

В четверг, в 14.00 этот ценный груз будет передан клубом в региональный штаб акции #МыВместе в городе Москве (ул. Тверская, 9, вход со стороны Брюсова переулка) для обеспечения московских волонтеров необходимыми средствами индивидуальной защиты.