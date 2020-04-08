Федор Смолов: Совет Селюку - пора завязывать с пивом Форвард «Сельты» прокомментировал свой конфликт с футбольным агентом Дмитрием Селюком в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

«Если често, продолжать эту тему - значит, не уважать себя, - сказал Смолов. - Я тут еще раз пробежался по последним публикациям, по фото Селюка. Могу только дать ему один совет - пора завязывать с пивом».

Напомним, что Смолов недавно самовольно покинул Виго в обход действующих в испанском чемпионате ограничений во время карантина, перебравшись в Москву транзитом через Белоруссию. После этого Селюк обрушился на нападающего с критикой, предположив, что тот не нужен «Сельте». Между ними завязалась перепалка в сети со взаимными оскорблениями. В частности, Селюк заявил, что «такие, как Смолов, бегают у него наперегонки за пивом».