Черчесов сделал фото в костюме с надписью «СССР» на груди Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему коронавирус будет побежден.

Черчесов опубликовал в инстаграме свое свежее фото в спортивной форме советского образца, видимо, во время занятий на беговой дорожке. «Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза!!!» - подписал изображение главный тренер сборной России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза!!!✊️✊️✊️ Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official) 8 Апр 2020 в 8:10 PDT

Напомним, что недавно ФИФА отменила все товарищеские матчи, которые могли пройти в июне - в том числе с участием команды Черчесова.