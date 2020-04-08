АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона В АПЛ опровергли слова спортивного директора «Удинезе» Пьерпаоло Марино о досрочном завершении чемпионата Англии.

Как сообщает The Independent, представитель премьер-лиги заявил, что заявления Марино относительно отмены оставшейся части сезона неверны.

Ранее Марино в интервью Sportitalia заявил, что бельгийская федерация уже санкционировала конец своей лиги, несмотря на угрозы санкций со стороны УЕФА, а следом за ней с подобным заявлением собирается выступить английская премьер-лига, потому что «ситуация там становится очень, очень серьезной».

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии могут возобновить в конце мая. В текущем сезоне командам осталось сыграть девять туров.