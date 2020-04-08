Мальдини и его сын вылечились от коронавируса Технический директор «Милана» Паоло Мальдини, а также его сын Даниэль вылечились от коронавирусной инфекции.

«Паоло Мальдини и его сын Даниэль оправились от Covid-19. Теперь оба восстановились и готовы возобновить свою деятельность. Паоло Мальдини вернулся к решению технических вопросов клуба с Иваном Газидисом. Также он должен будет встретиться с генеральным директором и делегацией игроков, чтобы обсудить сокращение зарплат во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса», - сообщает Calciomercato со ссылкой на пресс-службу «Милана».

Ранее Паоло Мальдини рассказал о том, как протекает заболевание коронавирусом.

Напомним, что 51-летний Паоло Мальдини контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом, а позже обнаружил у себя симптомы заболевания. Инфекция была также обнаружена и у 18-летнего Даниэля, который 2 февраля дебютировал в серии А, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1).