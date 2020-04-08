«Рома» намерена летом подписать контракт с Бонавентурой «Рома» готовится предложить полузащитнику «Милана» Джакомо Бонавентуре трехлетний контракт.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com, согласно предложению римской команды зарплата хавбека, чей контракт с «Миланом» заканчивается предстоящим летом, составит 2 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что на 30-летнего полузащитника также претендуют «Аталанта», «Фиорентина» и «Ювентус».

Добавим, что «Милан» на данный момент не сделал предложения по продлению контракта с Бонавентурой.