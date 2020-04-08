«Интер» намерен летом подписать Месси Руководство «Интера» работает над соглашением о трансфере капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации журналиста аргентинской телекомпании TNT Sports, намерен подписать аргентинца в ближайшее трансферное окно и готов к переговорам о трансфере 32-летнего нападающего.

Отмечается, что миланский клуб также намерен подписать атакующего полузащитника «Велес Сарсфилд» и сборной Аргентины до 20 лет Тьяго Альмаду.

Ранее стало известно, что Месси включился в активную борьбу с пандемией коронавируса, пожертвовав в сумме один миллион евро Клинической больнице Барселоны, а также нескольким клиникам в родной Аргентине.

Напомним, что Месси выступает за основной состав «Барселоны» с 2016 года. С тех пор форвард провел 718 матче за каталонскую команду во всех турнирах и записал на свой счет 627 забитых мячей и 261 голевую передачу.

Отметим, что нынешнее соглашение Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду ближайшим летом.