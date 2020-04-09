«Ювентус» продлит контракт с Дибалой и увеличит аргентинцу зарплату Нападающий будет зарабатывать 12 миллионов евро за сезон.

Сalcio Mercato сообщает, что «Ювентус» ведет переговоры с 26-летним нападающий Пауло Дибалой о продлении контракта.

Чемпион Италии предлагает аргентинцу увеличить зарплату. Вместе с бонусами Дибала по новому контракту будет зарабатывать около 12 млн евро за сезон. Нынешнее трудовое соглашение форварда рассчитано до лета 2022 года, а новое будет действовать либо до июня 2024-го либо до 2025-го.

Напомним, что в марте Дибала и его девушка Ориана сдали положительные тесты на коронавирус.

«Ювентус» приобрел аргентинца летом 2015 года у «Палермо» за 40 млн евро. В нынешнем сезоне Пауло забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 24 матчах серии А.