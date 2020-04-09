Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты

Хавбек «Локомотива» Даниил Куликов заявил о том, что футболисты московского клуба готовы пойти на уступки в переговорах о снижении зарплат на время паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.
«Окончательно решение пока не принято, – рассказал Куликов в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.
У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.
Сейчас делаю ремонт в квартире. Практически все деньги трачу на это. 40 процентов — небольшая часть ремонта. И все же эта сумма мне бы помогла».
После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в чемпионате, отставая от «Зенита» на 9 очков.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:20 Хоккей Домрачев Владислав Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев «Чаще всего слышал слово откат». Почему Ларионов и наш хоккей никак не найдут друг друга Легендарный Игорь Ларионов заявил, что не против стать тренером серьезного клуба. 08.04.2020 18:32 Хоккей Кузнецов Дмитрий Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав