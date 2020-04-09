Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты Полузащитник железнодорожников рассказал о ходе переговоров.

Хавбек «Локомотива» Даниил Куликов заявил о том, что футболисты московского клуба готовы пойти на уступки в переговорах о снижении зарплат на время паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

«Окончательно решение пока не принято, – рассказал Куликов в интервью телеканалу «Матч ТВ». – Но, скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 процентов. Но переговоры еще не завершены. Так что не верьте слухам в интернете.

У всех разные ситуации. У кого-то заканчиваются контракты. У меня, как у молодого игрока, зарплата не такая высокая, поэтому мне ее урезать, скорее всего, не будут. Но если клуб все же решит и меня лишить части денег, приму ситуацию как данность, если за это проголосует большинство.

Сейчас делаю ремонт в квартире. Практически все деньги трачу на это. 40 процентов — небольшая часть ремонта. И все же эта сумма мне бы помогла».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в чемпионате, отставая от «Зенита» на 9 очков.