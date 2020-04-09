Алексей Сорокин: Сокращение числа городов-хозяев Евро – всего лишь гипотеза британских СМИ Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 прокомментировал слухи о возможном изменении формата чемпионата Европы.

The Daily Mail сообщила, что число городов-хозяев чемпионата Европы в 2021 году может быть сокращено. По сведениям британских журналистов, Италия и Испания из-за финансовых проблем не гарантируют, что Рим и Бильбао смогут принять матчи турнира. Эту информацию прокомментировал Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Эта новость существует только в виде гипотезы со стороны британских СМИ, – заявил Сорокин в интервью «РИА Новости». – Никакой официальной позиции УЕФА по этому поводу нет. Пока из той работы, которую мы проделываем с УЕФА и другими городами, не было никаких прямых указаний на то, что кто-то прекращает свое участие в организации финальной части Евро. Все города сейчас последовательно готовят документы.

Скоро все будет понятно, потому что есть определенный дедлайн – конец апреля. Тогда должны быть подтверждены гарантии. По достижении этой отсечки можно будет с уверенностью сказать, какие города готовы подтвердить свои обязательства и вследствие этого продолжить свое участие в организации Евро, а какие не готовы».

Перенесенный Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Помимо Рима и Бильбао матчи турниры должны принять Лондон, Глазго, Дублин, Мюнхен, Баку, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.