В «Роторе» сократили зарплаты на 20% Волгоградский клуб лидирует в первенстве ФНЛ.

Официальный сайт волгоградского «Ротора» сообщает, о том, что после обсуждения с руководством клуба футболисты и тренерский штаб приняли решение о том, что готовы пойти на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса руководство, тренеры и игроки будут получать на 20% меньше.

«После беседы с руководством и игроки и тренерский штаб легко пошли на такой шаг, – заявил главный тренер команды Александр Хацкевич. – Заставлять никого не пришлось. Главное, чтобы все были здоровы».

Первенство ФНЛ было приостановлено после 27 туров из 38. В весенней части сезона команды сыграли по два матча. «Ротор» лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков. У «Химок» – 54.