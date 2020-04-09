«Сельта» снизит зарплату Смолову Клуб из Виго объявил о сокращении выплат игрокам на период вынужденной паузы в чемпионате.

На сколько процентов будут сокращены зарплаты, клуб не уточняет. Напомним, что за «Сельту» на правах аренды выступает форвард «Локомотива» Федор Смолов. Недавно он покинул Виго и переместился в Москву, несмотря на действующий в испанской лиге запрет на отъезд легионеров в период карантина. Скорее всего, россиянина ждут дополнительные санкции.

При этом, согласившись зимой на переход в «Сельту», Смолов пошел на 30-процентное сокращение зарплаты. По контракту с «Локо» он получал 3 миллиона евро в год.