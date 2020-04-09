Яя Туре: Чем запомнился период в «Барселоне»? Разгромом «Реала» со счетом 6:2 Встреча состоялась 2 мая 2009 года.

Бывший хавбек «Барселоны» Яя Туре вспомнил время, проведенное в испанском клубе, а также назвал лучших футболистов, игравших с ним в одной команде.

«Месси, Анри, Это’О, Иньеста и Хави – лучшие, с кем мне довелось играть. Это было великолепное время.

Чем запомнился период в «Барсе»? Разгромом «Реала» в Мадриде со счетом 6:2. Мы показали тотальный футбол», – цитирует ивуарийца Marca.

Напомним, в составе сине-гранатовых Туре провел 118 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.