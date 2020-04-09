СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский ЦСКА намеревается укрепить центральную линию и проявляет интерес к полузащитнику «Жилины» Яну Бернату.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thanks for the award 🙏🏻 Публикация от @ janbernat_ 19 Окт 2019 в 12:15 PDT

Ранее словацкий клуб объявил о начале процесса самоликвидации из-за нехватки финансовых средств.

Что касается Берната, то 19-летний футболист провел в этом сезоне 17 матчей и забил 7 голов. Его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 350 тысяч евро.