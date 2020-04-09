СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА - Советский спорт
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09 апреля 2020 17:43ФутболГичунцев Артур

СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА

Об этом сообщает «Чемпионат».

Московский ЦСКА намеревается укрепить центральную линию и проявляет интерес к полузащитнику «Жилины» Яну Бернату.

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Thanks for the award 🙏🏻

Публикация от @ janbernat_

Ранее словацкий клуб объявил о начале процесса самоликвидации из-за нехватки финансовых средств.

Что касается Берната, то 19-летний футболист провел в этом сезоне 17 матчей и забил 7 голов. Его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 350 тысяч евро.

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