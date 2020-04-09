СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА

Московский ЦСКА намеревается укрепить центральную линию и проявляет интерес к полузащитнику «Жилины» Яну Бернату.
Ранее словацкий клуб объявил о начале процесса самоликвидации из-за нехватки финансовых средств.
Что касается Берната, то 19-летний футболист провел в этом сезоне 17 матчей и забил 7 голов. Его контракт в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 350 тысяч евро.
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