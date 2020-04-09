Агент форварда «Янг Бойз» подтвердил интерес российских клубов

Пол Шианчи, агент нападающего швейцарского «Янг Бойз» Жана-Пьера Нсаме, прокомментировал слухи о возможном переезде в РПЛ.
«Многие российские клубы проявляют интерес к Нсаме, но на моем столе нет конкретных предложений.
Россия – не наш главный приоритет. Готов ли Нсаме покинуть «Янг Бойз»? Слишком рано говорить об этом, пока весь мир закрыт из-за пандемии», – цитирует агента Sport24.ru.
В текущем сезоне 26-летний камерунец провел 32 матча и забил 24 гола. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата страны.
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