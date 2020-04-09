Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео)

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков показал, как тренируется, находясь на карантине.
Он опубликовал видео на своей странице в Instagram и написал: «Вчера не зря с детьми весь день готовили поляну. Теперь папа может в самоизоляции чуть-чуть тренироваться с мячом, а вечером – быть агрономом с граблями».
В текущем сезоне 33-летний хавбек отыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 4 гола. Что касается РПЛ, то чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
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