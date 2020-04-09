Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео) Футболист поддерживает форму в домашних условиях.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков показал, как тренируется, находясь на карантине.

Он опубликовал видео на своей странице в Instagram и написал: «Вчера не зря с детьми весь день готовили поляну. Теперь папа может в самоизоляции чуть-чуть тренироваться с мячом, а вечером – быть агрономом с граблями».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) 9 Апр 2020 в 8:32 PDT

В текущем сезоне 33-летний хавбек отыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 4 гола. Что касается РПЛ, то чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.