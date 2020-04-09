Тимощук назвал команду, которая удивила его во второй половине сезона Специалист похвалил «Сочи».

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что был удивлен игрой «Сочи» под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду перед зимней паузой.

«Команда с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила свои позиции от зоны вылета.

Есть там один парень? Он там не один, конечно. Понятно, что мы можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно если взять первый тайм матча с «Краснодаром». Да и с тем же «Арсеналом» не заслуживали поражения.

Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля», – приводит слова Тимощука «Фонтанка.ру».

На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав 24 очка. Что касается чемпионата России, то он приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.