Тимощук назвал команду, которая удивила его во второй половине сезона - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 21:29ФутболГичунцев Артур

Тимощук назвал команду, которая удивила его во второй половине сезона

Специалист похвалил «Сочи».

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заявил, что был удивлен игрой «Сочи» под руководством Владимира Федотова, который возглавил команду перед зимней паузой.

«Команда с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила свои позиции от зоны вылета.

Есть там один парень? Он там не один, конечно. Понятно, что мы можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно если взять первый тайм матча с «Краснодаром». Да и с тем же «Арсеналом» не заслуживали поражения.

Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля», – приводит слова Тимощука «Фонтанка.ру».

На данный момент «Сочи» занимает 12-е место в таблице РПЛ, набрав 24 очка. Что касается чемпионата России, то он приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
«Чаще всего слышал слово откат». Почему Ларионов и наш хоккей никак не найдут друг друга Легендарный Игорь Ларионов заявил, что не против стать тренером серьезного клуба. 08.04.2020 18:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Дзюба «сдулся» на 3 миллиона, Федун – на 2 миллиарда В новых рейтингах Transfermarkt и Forbes – колоссальные перемены для видных персонажей российского футбола. 09.04.2020 12:00 Футбол Сергеев Иван
Еще по теме:
Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам Агент форварда «Янг Бойз» подтвердил интерес российских клубов СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Андрей Бутенко: С нового сезона судьи будут реже назначать пенальти и отменять голы Арбитр ФИФА, инспектор РФС прокомментировал изменения в правилах, которые внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). 09.04.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Смолов – о Селюке, народах России и Украины и личной жизни Форвард «Сельты» Федор Смолов пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым. Получилось зажигательно. 08.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Новости
22:22 Хоккей Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
22:08 Биатлон Логинов – о возможных переменах в СБР: На мне это никак не скажется
21:47 Футбол Лионель Месси: Я был поражен игрой Анри
21:29 Футбол Тимощук назвал команду, которая удивила его во второй половине сезона
21:11 Хоккей Малкин – о коронавирусе в Нью-Йорке: Трупы складывают друг на друга – это кошмар
20:53 Футбол Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам
20:29 Баскетбол Официально: Чемпионат Европы среди мужчин перенесли на 2022 год
20:11 Хоккей Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА
19:54 Лыжный спорт Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане
19:40 Футбол Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео)
19:21 Легкая атлетика Клишина – о коронавирусе: То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно
18:59 Бокс Александр Усик: Люди не виноваты в том, что наши царьки чего-то не поделили
18:40 Хоккей Избран новый состав совета директоров КХЛ
18:32 Бокс Ушёл из жизни известный российский тренер по боксу Увайс Байсангуров
18:20 Футбол Агент форварда «Янг Бойз» подтвердил интерес российских клубов
17:57 ММА Монсон считает, что у Нурмагомедова была возможность вылететь в США
17:43 Футбол СМИ: Хавбек «Жилины» Бернат может перейти в ЦСКА
17:19 Футбол Яя Туре: Чем запомнился период в «Барселоне»? Разгромом «Реала» со счетом 6:2
17:04 ММА Друг Макгрегора: Хочу быть честным, поэтому скажу, что не стоит винить Нурмагомедова
16:47 Биатлон Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю
We do leave our people behind! Russians are forced to live at Seoul airport
Коронавирус Daily-24. Что происходит в Омске
«Как второй отпуск»: почему режим самоизоляции может нравиться? Отвечают тагильчане
Денис Паслер попросил гостей Оренбуржья соблюдать режим самоизоляции
Ижевчанин с лайнера Costa Magica: «Мой организм нашел общий язык с коронавирусом»
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика