Лионель Месси: Я был поражен игрой Анри Французский футболист выступал на «Камп Ноу» с 2007 по 2010 год.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем отношении к экс-форварду сине-гранатовых Тьерри Анри.

«Я прекрасно помню тот день, когда Анри впервые зашел в раздевалку «Барселоны». Честно говоря, у меня не хватило смелости посмотреть ему в глаза. Я прекрасно знал, что это за футболист и чего он добился.

Я был поражен его игрой. Он очень просто решал сложные ситуации. Смотришь на его игру и кажется, что он делал все естественно, без всяких усилий», – приводит слова Месси L'Equipe.

Напомним, в составе «Барселоны» Анри провел 121 матч, забил 49 голов и отдал 27 голевых передач. Он помог команде выиграть 7 трофеев, в том числе два чемпионата Испании и Лигу чемпионов.