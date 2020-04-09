Московское «Торпедо» сократило зарплату игрокам и тренерам на 25% - Советский спорт
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09 апреля 2020 22:47ФутболГичунцев Артур

Московское «Торпедо» сократило зарплату игрокам и тренерам на 25%

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Президент московского «Торпедо» Елена Еленцева объявила о сокращении зарплат на 25% в связи с паузой в ФНЛ.

Она подчеркнула, что это решение касается как игроков, так и тренерского штаба и будет действовать только в течение апреля.

«С подобной инициативой выступило руководство клуба. Мы подошли к процедуре сокращения индивидуально, учитывая сумму заработной платы каждого сотрудника. Если обобщить, то мы понизили выплаты футболистам, тренерам и персоналу в среднем на 25%.

Хочу обратить внимание на то, что пока речь идет только о заработной плате за апрель. Дальше будем следить за развитием событий. Я очень благодарна всему коллективу за понимание и надеюсь на скорейшее возобновление сезона», – сказала функционер.

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