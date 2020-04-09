Месси прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Интер» Ранее сообщалось, что итальянский клуб надеется подписать игрока в летнее межсезонье.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси опроверг слухи о возможном переезде в миланский «Интер».

В своем Instagram он опубликовал фотографию соответствующей новости и написал следующее: «Фейк. Несколько недель назад они писали то же самое про «Ньюэллс Олд Бойз», и это тоже было неправдой. Слава богу, что им никто не верит».

Напомним, 32-летний Месси выступает за первую команду каталонцев с 2005 года. В текущем сезоне он провел 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач. Его контракт с «Барселоной» в силе до 30 июня 2021 года, а трансферный лист оценивается в 112 млн евро.