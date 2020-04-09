Геннадий Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 23:36ФутболГичунцев Артур

Геннадий Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек

На данный момент команда Сергея Семака занимает первое место в таблице РПЛ.

Российский комментатор Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» сможет найти себе достойного спонсора, если компания «Газпром» прекратит сотрудничество с клубом. Также он подчеркнул, что команда в состоянии выйти на уровень английских топ-клубов.

«Мы говорим про английские клубы, а им по 110-120 лет. Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придет на смену.

Сейчас «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек. «Зенит» – это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Смолов – о Селюке, народах России и Украины и личной жизни Форвард «Сельты» Федор Смолов пообщался в прямом эфире инстаграма с Александром Кержаковым. Получилось зажигательно. 08.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон «Сельта» снизит зарплату Смолову В «Роторе» сократили зарплаты на 20%
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Кого попросил не обижать Семин. Те самые «футболисты из бедных семей» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал не лишать футболистов даже части зарплаты. И явно имел в виду игроков своей команды, контракты которых пока не урезали. 09.04.2020 22:00 Футбол Сергеев Иван
Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес «Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные. 08.04.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
23:50 Футбол Глушаков – о понижении зарплат в «Ахмате»: Пойду на полставки ремонт обуви делать
23:36 Футбол Геннадий Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек
23:22 ММА Намаюнас потеряла двух членов семьи из-коронавируса и отказалась от выступления на UFC 249
23:08 Футбол Месси прокомментировал слухи о возможном трансфере в «Интер»
22:51 Хоккей Артемий Панарин: Вся семья гнала самогон, дедушка, бабушка, отец. Я не пробовал
22:47 Футбол Московское «Торпедо» сократило зарплату игрокам и тренерам на 25%
22:37 Хоккей Артемий Панарин: Если так пойдет, скоро прилечу в Россию. Как у вас там с караоке?
22:29 Хоккей Малкин объяснил, почему не вернулся в Россию на время паузы в НХЛ
22:22 Хоккей Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
22:08 Биатлон Логинов – о возможных переменах в СБР: На мне это никак не скажется
21:47 Футбол Лионель Месси: Я был поражен игрой Анри
21:29 Футбол Тимощук назвал команду, которая удивила его во второй половине сезона
21:11 Хоккей Малкин – о коронавирусе в Нью-Йорке: Трупы складывают друг на друга – это кошмар
20:53 Футбол Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам
20:29 Баскетбол Официально: Чемпионат Европы среди мужчин перенесли на 2022 год
20:11 Хоккей Слепышев – о предложении «Эдмонтона»: Да, это правда, но я решил остаться в ЦСКА
19:54 Лыжный спорт Полторанин применял кровяной допинг на Олимпиаде в Пхенчхане
19:40 Футбол Глушаков провел тренировку на заднем дворе (видео)
19:21 Легкая атлетика Клишина – о коронавирусе: То, что сейчас творится в Нью-Йорке, это ужасно
18:59 Бокс Александр Усик: Люди не виноваты в том, что наши царьки чего-то не поделили
We do leave our people behind! Russians are forced to live at Seoul airport
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Как второй отпуск»: почему режим самоизоляции может нравиться? Отвечают тагильчане
Денис Паслер попросил гостей Оренбуржья соблюдать режим самоизоляции
В Карелии выявлено четыре новых условно положительных случая коронавируса
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика