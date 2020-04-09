Геннадий Орлов: «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек На данный момент команда Сергея Семака занимает первое место в таблице РПЛ.

Российский комментатор Геннадий Орлов уверен, что «Зенит» сможет найти себе достойного спонсора, если компания «Газпром» прекратит сотрудничество с клубом. Также он подчеркнул, что команда в состоянии выйти на уровень английских топ-клубов.

«Мы говорим про английские клубы, а им по 110-120 лет. Представляете, каким будет «Зенит» через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли «Газпром». Всегда кто-то придет на смену.

Сейчас «Зенит» – раскрученный бренд. Если уйдет «Газпром», найдется богатый человек. «Зенит» – это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».