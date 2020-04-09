Глушаков – о понижении зарплат в «Ахмате»: Пойду на полставки ремонт обуви делать Футболист иронично отреагировал на текущее положение команды.

Хавбек грозненского «Ахмата» Денис Глушаков готов пойти на понижение зарплаты. Ранее в руководстве клуба подчеркнули, что пойдут на такой шаг из-за пандемии коронавируса, которая вынудила РФС приостановить РПЛ до 31 мая.

«У каждого в клубе разные ситуации. Но мы всегда готовы для диалога. Что скажут, то и скажут. Ну я не знаю, как все сложится.

Я в принципе шить умею, если что – пойду на полставки ремонт обуви делать, агрономом пойду. Так что в любом случае не пропаду, думаю», – цитирует полузащитника «Матч ТВ».

Добавим, что в текущем сезоне 33-летний Глушаков отыграл во всех турнирах 20 матчей и забил 4 гола.