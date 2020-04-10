Ответные полуфинальные матчи Кубка Греции перенесены на неопределенный срок Исполнительный комитет Греческой федерации футбола заявил о переносе ответных полуфиналов Кубка страны из-за пандемии коронавируса.

«Ответные матчи полуфинала Кубка Греции, которые должны были состояться 22 и 23 апреля в связи с мерами, принятыми государством против распространения Covid-19, перенесены на неопределенный срок», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Греческой федерации футбола.

Напомним, что в первых матчах ½ финала Кубка Греции АЕК под руководством Массимо Карреры на своем поле обыграл «Арис» (2:1), а ПАОК дома оказался сильнее «Олимпиакоса» (3:2).