«Челси» готовит предложение о покупке защитника «Лестера»

Как сообщает Daily Mail, «Челси» видит в Чилвелле потенциальную замену Эмерсону Палмери, который почти наверняка летом перейдет в «Ювентус» или «Наполи».
Как отмечает издание, «Лестер» может согласиться на трансефер, если получит от лондонцев порядка 55 миллионов евро.
Напомним, что Чилвелл является воспитанником академии «Лестера». За основную команду защитник выступает с 2015 года. С тех пор он провел за команду 118 матчей, забил три мяча, сделал 12 результативных передач, а также получил 11 желтых и одну красную карточек.
Действующий контракт Чилвелла с «Лестером» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивать порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.
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