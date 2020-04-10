Юрий Семин: Развернувшаяся дискуссия поможет борьбе с эпидемией в стране

«Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся», - написал Семин (видимо, пропустив в своем заявлении словосочетание «в борьбе»).
Напомним, что 9 апреля главный тренер «Локо» выступил в СМИ с программной колонкой, в которой призвал не обижать футболистов, урезая им зарплаты, так как многие из них «из маленьких городов и из бедных семей, которые полностью от них зависят». «Локомотив» - один из немногих российских клубов, где пока не сократили выплаты по контрактам футболистам и тренерам.
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев Врач, болеющий коронавирусом: Сравнивать это с ОРВИ – просто невежество Врач Александр Дзидзария, который также занимается джиу-джитсу в клубе «Стрела» (где тренируется Александр Волков), рассказал о том, как проходит его болезнь и что нужно делать, чтобы избежать заражения. 10.04.2020 07:45 ММА Усачев Владислав Барабанов в Торонто, Тарасенко в воротах, а Шон Бурк достучался до небес «Советский спорт» листает хоккейные новости за последние сутки и собирает для вас наиболее важные. 08.04.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Госпиталь на стадионе «Боруссии» и отель «Стэмфорд Бридж». Как используют арены в отсутствие матчей «Советский спорт» изучил, какими функциями сейчас наделили футбольные стадионы, ледовые катки и даже автодромы. 09.04.2020 18:00 Футбол Велиев Эмиль Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав