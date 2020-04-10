Юрий Семин: Развернувшаяся дискуссия поможет борьбе с эпидемией в стране - Советский спорт
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10 апреля 2020 11:38ФутболСергеев Иван

Юрий Семин: Развернувшаяся дискуссия поможет борьбе с эпидемией в стране

Главный тренер «Локомотива» сделал короткое заявление в инстаграме в продолжение дискуссии, которую сам же и развязал в соцсетях накануне своей авторской колонкой.

«Дискуссия, которая сейчас происходит, даст значительно больше с эпидемией в нашей стране! А футболисты никогда не отказывались от помощи и обязательно договорятся», - написал Семин (видимо, пропустив в своем заявлении словосочетание «в борьбе»).

Напомним, что 9 апреля главный тренер «Локо» выступил в СМИ с программной колонкой, в которой призвал не обижать футболистов, урезая им зарплаты, так как многие из них «из маленьких городов и из бедных семей, которые полностью от них зависят». «Локомотив» - один из немногих российских клубов, где пока не сократили выплаты по контрактам футболистам и тренерам.

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