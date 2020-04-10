Черышев - о нарушении режима карантина: Это было не специально Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о своей пробежке по Мадриду в середине марта.

«Не верится, что ты сознательно нарушил правила. Расскажешь подробности?» - спросили Черышева в рамках большого интервью для официального аккаунта сборной России «ВКонтакте». «К сожалению, я не разобрался в ситуации, - пояснил полузащитник. - Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице. Из-за незнания пошел бегать. Получается, ошибся, нарушил. Это было точно не специально: я просто стараюсь не смотреть новости в большом количестве, поэтому и пропустил информацию. После того случая сижу дома, не нарушаю».

Напомним, за ту пробежку на Черышева обрушились многие болельщики в Испании. Позже у большой группы игроков «Валенсии» был выявлен коронавирус. Проба Черышева, к счастью, дала отрицательный результат.