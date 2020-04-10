Хосе Холебас: Отдайте «Ливерпулю» титул и завершайте сезон Защитник «Уотфорда» Хосе Холебас считает, что сезон в английской премьер-лиге должен быть отменен.

- По моему мнению, необходимо отменить сезон, для меня это довольно ясно. Считаю, что нет смысла постоянно менять расписание.

Я бы дал «Ливерпулю» титул, они этого заслуживают, так как играли весь сезон в невероятный футбол. Они определенно команда номер один, - приводит слова Холебаса Goal.com со ссылкой на Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в Англии могут возобновить сезон ближе к концу мая. За девять туров до окончания чемпионата турнирную таблицу премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль», опережая идущий на второй строчке «Манчестер Сити» на 25 очков.