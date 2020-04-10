Эдин Джеко: Решение остаться в «Роме» было правильным - Советский спорт
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10 апреля 2020 15:48Футбол

Эдин Джеко: Решение остаться в «Роме» было правильным

Нападающий Эдин Джеко считает, что его решение остаться в «Роме» было правильным.

- Решение остаться в «Роме», принятое мною прошлым летом, было правильным и далось мне легко. Но теперь я еще больше горжусь тем, что нахожусь в этом клубе, который в такой сложный момент делает очень важные вещи для болельщиков и всего сообщества.

Очевидно, что я никогда не был дома так много, но я счастлив. Рад за своих детей и всю семью, которые являются единственным положительным моментом в данный момент, - цитирует Джеко Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что в марте игроки и тренерский штаб «Ромы» пожертвовали ежедневную зарплату, чтобы довести кампанию по сбору средств клуба до 460 тысяч евро. Позже клуб доставил 13 000 медицинских масок в больницы города, а также 120500 мл дезинфицирующего средства для рук.

Кроме этого команда доставила 8 тысяч пар защитных перчаток и 2 тысячи бутылок дезинфицирующего геля для рук в церкви в ключевых частях итальянской столицы - для перераспределения среди уязвимых групп населения.

Добавим, что минувшим летом Джеко был близок к переходу в «Интер», однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

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