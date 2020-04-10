Аршавин поработал курьером по доставке еды на фоне коронавируса Экс-нападающий «Зенита» и российской сборной Андрей Аршавин примерил на себя роль курьера.

Спортсмен оказал поддержку «Зениту» и помог доставить продукты фанатам клуба, которым больше 65 лет, пишет «Профиль».

«Сегодня мы запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», – сообщили в Twitter представители петербургского клуба.