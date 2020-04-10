Валерий Карпин: 1 мая игроки, тренеры и персонал «Ростова» сдадут тест на коронавирус Главный тренер ростовского клуба поделился планами команды.

«Команду распустили до 1 мая, - рассказал Карпин во время видеоконференции, которую организовал «РБК-Ростов». - Игроки тренируются в мягком режиме. Можно сказать, сейчас отпуск с элементами поддержания формы. 1 мая соберем команду снова. И тогда проведем поголовное тестирование на коронавирус. Как технически это организовать – не в моей компетенции. Но тесты будут сдавать все. Игроки, тренеры, персонал базы. Нам необходима полная информация. Может, кто-то переболел? Может, я сам переболел бессимптомно? Без тестов начинать групповые тренировки нельзя».

Напомним, что чемпионат России прерван как минимум до 31 мая.