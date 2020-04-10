«Ювентус» вновь попытается приобрести Холанда

Calcio Mercato сообщает, что «Ювентус» собирается предпринять еще одну попытку оформить трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Туринский клуб уже обратился к агенту 19-летнего футболиста Мино Райоле.
Впервые спортивный директор «Старой синьоры» Фабио Патричи приглашал Холанда в 2018 году, когда форварду было всего 17 лет, и он выступал в Норвегии за «Мольде». Два года назад Холанд отказал «Ювентусу» и предпочел предложение «Ред Булл Зальцбург», рассудив, что в австрийском клубе он сможет регулярно играть в основном составе.
В январе нынешнего года итальянский гранд вновь был заинтересован в переходе талантливого нападающего, но на сей раз тот выбрал дортмундскую «Боруссию». Немецкий клуб заплатил «Зальцбургу» 20 миллионов евро.
В восьми матчах немецкой бундеслиги Холанд забил 9 голов, сделав 2 результативные передачи. Также на его счету 10 забитых мячей в 8 играх Лиги чемпионов нынешнего сезона в составе «Зальцбурга» и «Боруссии».
Ранее СМИ сообщали об интересе к норвежцу со стороны мадридского «Реала».
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