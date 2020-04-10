Дмитрий Селюк: В дальнейшем Чорлука не имеет права быть капитаном «Локомотива» Известный футбольный агент прокомментировал ситуацию с понижением зарплат в московском клубе.

Дмитрий Селюк высказал свое мнение о ситуации в московском «Локомотиве», отметив, что капитан команды Ведран Чорлука дистанцировался от переговоров по поводу понижения зарплат на время пандемии коронавируса.

«Некоторые журналисты публикуют недостоверные данные о ситуации в «Локомотиве», – рассказал Селюк в интервью Sport24.ru – Мнение о том, что Палыч возглавил какой-либо бунт, не соответствует действительности.

Надо понимать, что футболисты отдают свои деньги, которые им положены по контракту. Это их зарплата. У них есть гражданская позиция, и они были готовы в это тяжелое время перечислить деньги на борьбу с коронавирусом или сократить зарплатный бюджет клуба на 40%. Игроки были готовы на это, и это должно было идти именно от них, а не быть давлением и обязаловкой. К сожалению, клубом была выбрана неправильная форма озвучивания этой ситуации. Футболистам не понравилось начавшееся на них давление.

Когда руководство поняло это, сменило вектор и вошло в переговорный процесс с футболистами, вопрос сразу решился без всяких проблем. Это говорит о том, что в «Локомотиве» есть коллектив. Возможно, поэтому команда и идет на втором месте.

Для меня странно, что кто-то из руководителей клуба начал беседу с футболистами на эту тему, когда есть тренерский штаб. Думаю, если бы к этому процессу привлекли главного тренера, вопрос уже давным-давно был бы решен. А высказывания разных журналистов, так называемая отсебятина о том, что руководитель РЖД якобы думает, что Семин возглавил какой-то бунт, — это полная чушь! То, что тренерский штаб и футболисты в «Локомотиве» являются единым целым, это как раз плюс.

Впрочем, в каждой бочке меда есть ложечка дегтя. Мне не понравилось то, как в этой истории повел себя капитан команды Чорлука. Он находился вдали от всего процесса, дома в Хорватии, но когда футболисты «Локомотива» обо всем договорились, сегодня он выступил с заявлением как капитан команды. Для меня это не совсем порядочно. Ведь в действительности Чорлука, будучи капитаном, оставил команду и уехал в Хорватию, хотя зарабатывает деньги в России. Он мне напоминает того капитана, который первый ушел с корабля, севшего на мель в Италии, за что его впоследствии посадили. Чорлука проявил себя также. Считаю, что в дальнейшем он не имеет права быть капитаном. Я понимаю, что у тебя жена, ребенок. Вопросов нет, тебя отпустили. Но ты ведь капитан команды. Если не справляешься со своими обязанностями, то сними с себя капитанские полномочия. И передай их Гильерме, который в сложившейся ситуации взял на себя ответственность и проявил себя как истинный капитан».

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место в РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Краснодар» и на 9 очков отставая от «Зенита».