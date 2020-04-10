«Неман» и «Белшина» сыграли вничью В чемпионате Белоруссии стартовал четвертый тур.

В белорусской высшей лиге «Неман» и «Белшина» сыграли вничью 1:1.

На 42-й минуте армянский нападающий хозяев Гегам Кадимян открыл счет ударом со штрафного. Гости отыгрались на 59-й – Леонид Ковель замкнул прострел Никиты Рочева.

«Неман» остался на восьмом месте. Команда из Гродно набрала 5 очков.

«Белшина» с одним очком делит последнее и предпоследнее 15-е и 16-е места вместе с ФК «Смолевичи». В первых трех турах команда из Бобруйска потерпела три поражения.

16 апреля «Неман» сыграет в гостях с минским «Динамо». 17-го «Белшина» примет «Смолевичи».