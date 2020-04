Роналду и Буффон приняли участие в кампании по сбору средств для Красного креста (фото)

«В этот очень трудный момент для нашего мира важно, чтобы мы объединились и поддерживали друг друга. Давайте сделаем все возможное, чтобы помочь», - подписал португальский форвард две фотографии, опубликованные в твиттер, добавив хэштег beyondthemask.

Отметим, что среди прочих в акции приняли участие голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, а также бывшие футболисты туринской команды Алессандро Дель Пьеро и Паоло Мальдини.

Добавим, что Beyondthemask - кампания Красного креста по сбору средств для борьбы с коронавирусом

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8