«Тоттенхэм» заинтересован в переходе Коутиньо

По информации The Mirror, «Тоттенхэм» вступил в гонку за полузащитника «Барселоны».
Ранее «Барселона» предложила «Челси» взять бразильца в аренду с обязательным правом выкупа по окончании следующего сезона.
Напомним, что Sport.es сообщил о том, что «Бавария» отказалась от выкупа Коутиньо, считая требуемую каталонцами сумму в 90 миллионов евро завышенной.
В составе мюнхенского клуба 27-летний хавбек провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Свою европейскую карьеру Филиппе начинал как раз в «Интере», с 2010 по 2013 годы сыграв за сине-черных 47 матчей с 5 голами и 4 результативными передачами.
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