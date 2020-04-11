«Тоттенхэм» заинтересован в переходе Коутиньо Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», в летнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм».

По информации The Mirror, «Тоттенхэм» вступил в гонку за полузащитника «Барселоны».

Ранее «Барселона» предложила «Челси» взять бразильца в аренду с обязательным правом выкупа по окончании следующего сезона.

Напомним, что Sport.es сообщил о том, что «Бавария» отказалась от выкупа Коутиньо, считая требуемую каталонцами сумму в 90 миллионов евро завышенной.

В составе мюнхенского клуба 27-летний хавбек провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Свою европейскую карьеру Филиппе начинал как раз в «Интере», с 2010 по 2013 годы сыграв за сине-черных 47 матчей с 5 голами и 4 результативными передачами.