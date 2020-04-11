Марчелло Липпи: Сезон должен заканчиваться на поле Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи считает, что чемпион должен определяться на поле.

- Сегодня нет условий для игры в футбол, и я думаю, что через месяц их тоже не будет. Но когда эта опасность минует, я считаю, что сезон должен быть закончен, даже если он пройдет при пустых трибунах. Я против странных присвоений званий и понижений в ранге. Сезон должен заканчиваться на поле, - цитирует Липпи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго объявил о том, что запрет на проведение тренировочных занятий на всей территории страны будет продлен как минимум до 27 апреля.

Позже премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.