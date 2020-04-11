Роберто Карлос: Ходжсон уничтожил меня в «Интере», заставив играть в полузащите Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал, что итальянский специалист Фабио Капелло является самым важным тренером в его жизни.

- Рой Ходжсон уничтожил меня в «Интере», заставив играть в полузащите. Мы не очень хорошо ладили, но я мало что знал о европейском футболе. Я поговорил с Массимо Моратти и попросил его отпустить меня. Я поехал в Мадрид к Капелло, и он стал самым значимым тренером, который у меня когда-либо был в карьере, - приводит слова Карлоса Marca.

Напомним, что бразилец перешел в «Интер» летом 1996 года из «Палмейраса», откуда спустя сезон перебрался в мадридский «Реал».