По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Ширы, Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. При этом первым выбором француза по-прежнему остается «Ювентус».

Отмечается, что на данный момент «Ювентус» ведет переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» надеется обменять Погба на защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. В тоже время туринский клуб в обмен на Погба готов отдать «манкунианцам» Миралема Пьянича или Пауло Дибалу.

Paul #Pogba wants to leave #ManchesterUnited this summer. His first choice is still #Juventus, which are working to make him come back. Talks ongoing with Mino #Raiola. #transfers #MUFC