«Реал» заинтересован в приобретении Кейна и Холанда «Реал» в ближайшее трансферное окно намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский клуб рассматривает нападающего в качестве альтернативы Кариму Бензема и Луке Йовичу.

Отмечается, что в сферу интересов «Реала» также попал 19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, на которого претендует итальянский «Ювентус».

Напомним, что руководство «Тоттенхэма», в надежде удержать Кейна в составе команды, оценило нападающего в 200 миллионов фунтов стерлингов.