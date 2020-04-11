«Ливерпуль» намерен перехватить у «Барселоны» защитника «Севильи» Бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Барселоны».

По информации Diario Sport, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп видит в бразильце идеального партнера Вирджила ван Дейка.

Как отмечает издание, на 27-летнего игрока обороны также претендует «Барселона», однако не желание «Севильи» вести переговоры и финансовые ограничения каталонской команды, делают английский клуб фаворитом в этом противостоянии.

Добавим, что бразильский защитник перешел в «Севилью» из «Нанта» в июле 2019 года за 15 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 31 встречу во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча, а также заработав восемь желтых карточек.