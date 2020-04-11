Экс-вратарь сборной Украины о словах Усика о России: Что, теперь загнать его в резервацию? 37-летний футбольный голкипер Рустам Худжамов не поддерживает высказывания именитого украинского боксера Александра Усика об отношениях с Россией.

«Не согласен с Усиком, но что теперь, загнать его в резервацию? - задался вопросом Худжамов в интервью «Трибуне». - С такими людьми проще не вести диалог. Да, площадка для таких людей, как Усик, - один из принципов демократии. Но куда эти люди собираются нас вести? Дружить с Россией? А для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать».

Напомним, что ранее Усик в интервью киевским СМИ заявил, что у него очень много знакомых в России, с которыми он продолжает общаться. И они, по мнению боксера, «не виноваты в том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили».

Усик - абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, а также олимпийский чемпион Игр-2012. В послужном списке Худжамова один матч за футбольную сборную Украины. В апреле этого года бывший вратарь «Шахтера» расторг контракт с «Мариуполем».