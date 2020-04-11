«Реал» и «Барселона» потеряют по 19,5 млн долларов из-за отмены Международного кубка чемпионов Испанские гранды должны были встретиться друг с другом в Лас-Вегасе.

Газета Marca сообщает, что из-за отмены Международного кубка чемпионов мадридский «Реал» и «Барселона» потеряют по 19,5 миллионов долларов США.

Традиционный товарищеский летний турнир с участием элитных клубов Европы был отменен из-за пандемии коронавируса. В рамках Международного кубка чемпионов «Реал» и «Барселона» должны были встретиться друг с другом на новом футбольном стадионе в Лас-Вегасе.

В прошлом году матчи Международного кубка чемпионов проводили в США, Китае, Сингапуре, Англии, Уэльсе и Швеции. Лучшей командой турнира с участием 12 клубов стала португальская «Бенфика».