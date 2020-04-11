Эмилиано Ригони: Я бы выбрал чемпионство «Зенита» здесь и сейчас Аргентинский полузащитник лидера РПЛ поделился мыслями по вариантов завершения сезона в России.

Эмилиано Ригони прокомментировал сокращение зарплат в «Зените», а также высказался по поводу ситуации с приостановкой футбольного сезона из-за пандемии коронавируса.

Вот, что рассказал аргентинец в интервью Bobsoccer:

«Нужно иметь в виду, что есть люди, которые не зарабатывают столько, сколько футболисты, но которым точно так же нужно платить за жилье, содержать семью, вести свои ежедневные расходы, оставшись на время без работы.

Лично я вижу в этом сокращении акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию и для кого важно сохранить ежемесячный заработок. Так что я полностью согласен с решением клуба.

Если бы я должен был выбрать один из вариантов завершения сезона, разумеется, я бы выбрал чемпионство здесь и сейчас! Но, думаю, рано или поздно розыгрыш лиги возобновится, и мы проведем оставшиеся встречи. Будем готовы к абсолютно любому решению футбольной федерации».

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.

«Зенит» после 22 туров лидирует в чемпионате России, набрав 50 очков. У ближайших преследователей «Локомотива» и «Краснодара» по 41.