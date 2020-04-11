Федун назвал сроки восстановления рынка нефти Леонид Федун рассчитывает на то, что к концу года цены на нефть вернутся к отметке 40 долларов за баррель.

«Ко второй половине года цена должна быть ближе к $40 за баррель, - заявил вице-президент «Лукойла» РБК. - Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос — восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой, и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться. Но окончательное выравнивание спроса и предложения мы не ожидаем раньше конца 2022 года».

Напомним, что Федуну принадлежит «Спартак», в котором на период перерыва в футбольном сезоне из-за пандемии игрокам и тренерам урезали зарплаты на 40 процентов. Владелец красно-белых выступал за досрочное завершение чемпионата РПЛ-2019/20 с целью сокращения и без того колоссальных издержек, которые несут российские клубы. Беспокойство Федуна вызвано и непростым положением «Лукойла», страдающего от низких цен на нефть. Сейчас они балансируют вокруг 30 долларов.