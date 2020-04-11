Ибрагимович поймал огромную щуку (фото) Нападающий «Милана» удачно порыбачил у побережья Швеции.

Златан Ибрагимович на рыбалке поймал огромную щуку. Шведский футболист не стал устраивать себе «рыбный день», а сделав несколько фото на память, отпустил свой трофей обратно в воду.

Фотографии и видео Златан опубликовал на своей странице в инстаграме, сделав подпись «Что за день!»

Во время паузы в соревнованиях Ибрагимович тренируется в Стокгольме вместе с клубом «Хаммарбю», часть акций которого ему принадлежит. В Швеции ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, не столь строги, как в Италии, и спортсменам можно проводить тренировки.

После завершения контракта с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе нынешнего года, подписав контракт до конца сезона. В 8 матчах итальянского чемпионата Златан забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.